С начала года в Узбекистане увеличились продажи отечественных авто

В январе 2021-го на узбекском авторынке сохранилась тенденция к росту спроса населения. В сравнении с январем 2020-го коэффициент поднялся на 5,3%.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В связи с введением карантинных мер в Узбекистане, количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте 2020 года сократилось в стране на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2019-го, а в апреле – на 73,8%. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Центре экономических исследований и реформ.

Однако с мая месяца ситуация на авторынке снова стала восстанавливаться. В частности, в июне 2020-го продажи авто увеличились на 14,8% в сравнении с прошлым годом. В августе показатель составил 3,8%, а в сентябре-октябре он также продолжил рост. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го, продажи выросли в сентябре на 29,5%, в октябре — на 19,2%, в ноябре — на 9% и в декабре — на 10%.

В январе 2021-го на отечественном авторынке сохранилась тенденция к увеличению спроса населения. В сравнении с январем 2020-го коэффициент поднялся на 5,3%.

В ЦЭИР отмечают, что самые высокие темпы роста были зафиксированы в Самаркандской и Сурхандарьинской областях.