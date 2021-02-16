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Автомобиль Chevrolet Malibu

С начала года в Узбекистане увеличились продажи отечественных авто

© CC0 / Bull-Doser / 2019 Chevrolet Malibu photographed in Montréal , Québec , Canada at the 2019 Montréal International Auto Show.
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210216/16014979/S-nachala-goda-v-Uzbekistane-uvelichilis-prodazhi-otechestvennykh-avto.html

В январе 2021-го на узбекском авторынке сохранилась тенденция к росту спроса населения. В сравнении с январем 2020-го коэффициент поднялся на 5,3%. 

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В связи с введением карантинных мер в Узбекистане, количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте 2020 года сократилось в стране на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2019-го, а в апреле – на 73,8%. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Центре экономических исследований и реформ.

Facebook / UzAutoMotorsOfficial
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Однако с мая месяца ситуация на авторынке снова стала восстанавливаться. В частности, в июне 2020-го продажи авто увеличились на 14,8% в сравнении с прошлым годом. В августе показатель составил 3,8%, а в сентябре-октябре он также продолжил рост. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го, продажи выросли в сентябре на 29,5%, в октябре — на 19,2%, в ноябре — на 9% и в декабре — на 10%.

В январе 2021-го на отечественном авторынке сохранилась тенденция к увеличению спроса населения. В сравнении с январем 2020-го коэффициент поднялся на 5,3%. 

В ЦЭИР отмечают, что самые высокие темпы роста были зафиксированы в Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

Теги:
Экономика, Узбекистан, статистика, автомобильный рынок, автомобилисты, автомобили, продажи



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