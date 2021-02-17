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Airbus A320-200 авиакомпании SmartLynx Airlines

Узбекская авиакомпания арендовала два самолета Airbus A320-200

© CC0 / Ralf Roletschek / SmartLynx Airlines Airbus A320 aircraft at Riga International Airport
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210217/16018154/Uzbekskaya-aviakompaniya-arendovala-dva-samoleta-Airbus-A320-200.html

Поставка запланирована на март этого года. Это будут первые два самолета в парке узбекской стартап-авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Узбекская авиакомпания Qanot Sharq Airlines взяла в долгосрочную аренду два бывших в употреблении самолета Airbus A320-200 американской лизинговой компании Air Lease Corporation, говорится на сайте компании.

"Поставка запланирована на март этого года. Это будут первые два самолета в парке узбекской стартап-авиакомпании", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году Qanot Sharq подписала так называемый "мягкий контракт" на лизинг воздушных судов компании "Гражданские самолеты Сухого" Superjet 100. Соглашение было подписано по итогам проведения авиационно-космического салона МАКС-2019. Предприятия, входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию, подписали ряд соглашений по поставкам, продвижению и послепродажному обслуживанию самолетов на российский и международный рынок.

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Авиакомпания ООО QANOT SHARQ - одна из первых негосударственных авиакомпаний в Республике Узбекистан, которая создана в 1998 году и специализируется на организации международных грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Теги:
США, США, самолет, Самолет, Узбекистан, Узбекистан, авиакомпания



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