Финансово-банковский форум СНГ планируют провести летом в Ташкенте

Руководство Центрального банка Узбекистана и делегация финансово-банковского совета СНГ обсудили в столице РУз взаимодействие в рамках Содружества.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в июне провести в Ташкенте международный финансово-банковский форум государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили в Центробанке республики.

По данным пресс-службы, руководство ЦБ РУз и делегация финансово-банковского совета СНГ обсудили в Ташкенте взаимодействие в рамках Содружества.

"Стороны рассмотрели сотрудничество и участие в подготовке международного финансово-банковского форума государств — участников СНГ в Ташкенте, который запланирован на июнь текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможностями углубления сотрудничества между финансовыми институтами стран СНГ, в частности России и Узбекистана.

"Финансово-банковский совет СНГ реализует ряд стратегических программ как финансового, так и социального характера, имеющих важное значение для развития интеграционных процессов на пространстве государств — участников СНГ", — отметили в пресс-службе.

Данные программы реализуются совместно и с коммерческими банками Узбекистана, добавили в ЦБ.