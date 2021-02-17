13:38 17 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Срочно:
Денежные купюры

Финансово-банковский форум СНГ планируют провести летом в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16018521.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210217/16018317/Finansovo-bankovskiy-forum-SNG-planiruyut-provesti-letom-v-Tashkente.html

Руководство Центрального банка Узбекистана и делегация финансово-банковского совета СНГ обсудили в столице РУз взаимодействие в рамках Содружества.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в июне провести в Ташкенте международный финансово-банковский форум государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили в Центробанке республики.

По данным пресс-службы, руководство ЦБ РУз и делегация финансово-банковского совета СНГ обсудили в Ташкенте взаимодействие в рамках Содружества.

"Стороны рассмотрели сотрудничество и участие в подготовке международного финансово-банковского форума государств — участников СНГ в Ташкенте, который запланирован на июнь текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможностями углубления сотрудничества между финансовыми институтами стран СНГ, в частности России и Узбекистана.

Центральный банк Республики Узбекистан
Баходыр Мамаджанов
ЦБ Узбекистана спрогнозировал инфляцию и рост ВВП в 2021 году
"Финансово-банковский совет СНГ реализует ряд стратегических программ как финансового, так и социального характера, имеющих важное значение для развития интеграционных процессов на пространстве государств — участников СНГ", — отметили в пресс-службе.

Данные программы реализуются совместно и с коммерческими банками Узбекистана, добавили в ЦБ.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, банки, форум, СНГ, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-13 сильнейших снегопадов в истории — архивные фото
Санкции продолжаются: зачем Евросоюз идет на разрыв отношений с Россией
Осторожно, санкции продолжаются: зачем ЕС "убивает" отношения с Россией
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться