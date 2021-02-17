Финансово-банковский форум СНГ планируют провести летом в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в июне провести в Ташкенте международный финансово-банковский форум государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили в Центробанке республики.
По данным пресс-службы, руководство ЦБ РУз и делегация финансово-банковского совета СНГ обсудили в Ташкенте взаимодействие в рамках Содружества.
"Стороны рассмотрели сотрудничество и участие в подготовке международного финансово-банковского форума государств — участников СНГ в Ташкенте, который запланирован на июнь текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможностями углубления сотрудничества между финансовыми институтами стран СНГ, в частности России и Узбекистана.
Данные программы реализуются совместно и с коммерческими банками Узбекистана, добавили в ЦБ.