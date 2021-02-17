ЦБ Узбекистана начал ежедневно обновлять курс валют

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана начал обновлять официальный курс валют ежедневно. Ранее это делалось раз в неделю, по понедельникам.

Данное изменение в числе других предусмотрено постановлением Центробанка республики от 9 января 2021 года, утвердившим стратегию валютных интервенций финансового регулятора.

С понедельника официальный курс иностранных валют к суму "для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей" на территории республики устанавливается ЦБ и публикуется на его сайте и страницах в соцсетях

Ожидается, что это нововведение создаст условия для совершенствования инфраструктуры внутреннего валютного рынка и повысит роль коммерческих банков в определении курса валют.