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ЦБ Узбекистана начал ежедневно обновлять курс валют

© Sputnik / Владимир Баранов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210217/16022501/TsB-Uzbekistana-pereshel-k-ezhednevnomu-obnovleniyu-kursa-valyut.html

Нововведение предусмотрено постановлением Центробанка от 9 января 2021 года, утвердившим стратегию валютных интервенций финансового регулятора.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана начал обновлять официальный курс валют ежедневно. Ранее это делалось раз в неделю, по понедельникам.

Данное изменение в числе других предусмотрено постановлением Центробанка республики от 9 января 2021 года, утвердившим стратегию валютных интервенций финансового регулятора.

Денежные купюры
© Sputnik / Владимир Трефилов
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С понедельника официальный курс иностранных валют к суму "для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей" на территории республики устанавливается ЦБ и публикуется на его сайте и страницах в соцсетях каждый банковский рабочий день в 16.00.

Ожидается, что это нововведение создаст условия для совершенствования инфраструктуры внутреннего валютного рынка и повысит роль коммерческих банков в определении курса валют.

Теги:
курс валют, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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