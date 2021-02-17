ЦБ Узбекистана начал ежедневно обновлять курс валют

С понедельника официальный курс иностранных валют к суму "для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей" на территории республики устанавливается ЦБ и публикуется на его сайте и страницах в соцсетях каждый банковский рабочий день в 16.00.
Ожидается, что это нововведение создаст условия для совершенствования инфраструктуры внутреннего валютного рынка и повысит роль коммерческих банков в определении курса валют.
Президент Узбекистана утвердил Концепцию, "Дорожную карту" по разработке Стратегии и распорядился создать специальную Республиканскую рабочую группу. Ожидается, что это послужит достижению Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью.