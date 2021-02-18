В РУз введут обязательную сертификацию опасных продуктов и отходов

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ввоз в Узбекистан и вывоз за границу экологически опасных продуктов и отходов будет осуществляться на основе экологического сертификата. Положение о порядке проведения процедуры утвердило правительство республики, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РУз.
Сертификаты будет выдавать орган, аккредитованный в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.
Порядок следующий:
- заявитель обращается с заявкой через таможенную информационную систему "Единое окно" или же напрямую в орган по экологической сертификации в системе Госкомэкологии;
- там в течение одного рабочего дня проверяют документы и, если с ними все в порядке, принимают решение о проведении сертификации.
Экологический сертификат предоставляется:
- на каждую партию экологически опасной продукции и отходов — на срок не более года;
- на процессы серийного производства продукции — на три года.
Порядок вступает в силу с 1 мая 2021-го.