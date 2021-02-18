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Знак, предупреждающий о радиоактивности

В РУз введут обязательную сертификацию опасных продуктов и отходов

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210218/16027935/V-RUz-vvedut-obyazatelnuyu-sertifikatsiyu-ekologicheski-opasnykh-produktov-iotkhodov.html

Документ будет выдавать орган, аккредитованный в Госкомэкологии. Порядок вступает в силу с 1 мая.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ввоз в Узбекистан и вывоз за границу экологически опасных продуктов и отходов будет осуществляться на основе экологического сертификата. Положение о порядке проведения процедуры утвердило правительство республики, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РУз.

Сертификаты будет выдавать орган, аккредитованный в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.

Порядок следующий:

  1. заявитель обращается с заявкой через таможенную информационную систему "Единое окно" или же напрямую в орган по экологической сертификации в системе Госкомэкологии;
  2. там в течение одного рабочего дня проверяют документы и, если с ними все в порядке, принимают решение о проведении сертификации.

Экологический сертификат предоставляется:

  • на каждую партию экологически опасной продукции и отходов — на срок не более года;
  • на процессы серийного производства продукции — на три года.

Порядок вступает в силу с 1 мая 2021-го.

Теги:
безопасность, сертификация, экология, продукты, Узбекистан



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