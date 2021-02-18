Шавкат Мирзиёев побывал на МПЗ "Даштбог" в Намангане

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев посетил малую промышленную зону "Даштбог" в Намангане, сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что МПЗ была создана недавно, здесь уже запущено несколько предприятий. В частности, ООО Dream liner tekstil приступило к пошиву спецодежды и мужских рубашек. Сейчас на фабрике трудоустроены 120 местных жителей.
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Предприятия, расположенные на территории "Даштбог"
- Navro‘z tekstil sanoat - производит детскую и мужскую одежду;
- Aziz Dizayn Servis - изготавливает сумки, рюкзаки и чемоданы;
- Biaz Text - выпускает сэндвич-панели;
- ООО "Келажак мега строй" - создан учебный центр.
Отмечается, что площадь малой промзоны составляет около четырех гектаров. В настоящее время на участке идет строительство и оснащение других предприятий.
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В будущем здесь планируется реализовать 22 проекта на 119 миллиардов сумов, что позволит создать свыше трех тысяч рабочих мест и экспортировать продукцию на $2,7 миллиона.