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Предприятие по заготовке и переработке древесины

Какие страны ввезли изделия из дерева в Узбекистан — статистика

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210219/16037151/Kakie-strany-importirovali-izdeliya-iz-dereva-v-Uzbekistan--statistika.html

Безусловным лидером стала Россия - она поставила продукцию на $520 млн. Второе место занимает Китай - 18,7 млн. Тройку основных поставщиков замыкает Турция - $6,5 млн.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В прошлом году в Узбекистан из 50 стран была поставлена древесина и изделия из нее на сумму $566,8 млн, что на $45,1 млн больше, чем в 2019-м. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. 

Флаги России и Узбекистана
Пресс-служба Минобороны России
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Безусловным лидером стала Россия - она экспортировала продукцию на $520 млн. Второе место занимает Китай - 18,7 млн. Тройку основных поставщиков замыкает Турция - $6,5 млн.

Далее с небольшим отрывом следует Беларусь - $4,2 млн, затем Италия - $2,8 млн, Кыргызстан - $2,8 млн и Украина - $2,6 млн. Меньше всего изделий из дерева было завезено из Казахстана - $2,6 млн, Кореи - $1,7 млн и Германии - $1,1 млн.

Теги:
Госкомстат, Россия, Узбекистан, импорт, продукция



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