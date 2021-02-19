Какие страны ввезли изделия из дерева в Узбекистан — статистика

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В прошлом году в Узбекистан из 50 стран была поставлена древесина и изделия из нее на сумму $566,8 млн, что на $45,1 млн больше, чем в 2019-м. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Безусловным лидером стала Россия - она экспортировала продукцию на $520 млн. Второе место занимает Китай - 18,7 млн. Тройку основных поставщиков замыкает Турция - $6,5 млн.

Далее с небольшим отрывом следует Беларусь - $4,2 млн, затем Италия - $2,8 млн, Кыргызстан - $2,8 млн и Украина - $2,6 млн. Меньше всего изделий из дерева было завезено из Казахстана - $2,6 млн, Кореи - $1,7 млн и Германии - $1,1 млн.