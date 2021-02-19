ЦБ готовится к Всемирной неделе денег: с чего решили начать

В течение Недели во всех регионах республики будут проведены конкурсы, обучающие и развлекательные мероприятия, координатором которых станет Центральный банк.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана началась подготовка к Всемирной неделе денег (Global Money Week) в республике. Известно, что мероприятие пройдет с 22 по 28 марта 2021 года во всех странах мира.

В ЦБ уже обсудили оргвопросы с представителями коммерческих банков, которые также примут участие в масштабном форуме. В течение Недели во всех регионах республики будут проведены конкурсы, обучающие и развлекательные мероприятия, координатором которых станет Центральный банк.

При этом в регуляторе призвали все заинтересованные министерства, ведомства и организации принять участие в проведении Всемирной недели денег.

Для справки: Global Money Week проходит ежегодно, в числе задач - образование и повышение осведомленности детей и молодежи о финансах. В 2020-м в проведение мероприятия были вовлечены 175 стран.