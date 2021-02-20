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Налоги. Расчеты

Специалисты ГНК провели ускоренные проверки налогоплательщиков — итоги

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210220/16052719/Spetsialisty-GNK-proveli-uskorennye-proverki-nalogoplatelschikov--itogi.html

Чуть более 4% налогоплательщиков подтвердили зачет сумм НДС в размере 26,7 млрд сумов. В отношении них запущена процедура ускоренного возврата излишне взысканных средств.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты государственных налоговых органов провели ускоренные камеральные проверки для изучения сделок, осуществленных с сомнительными предприятиями на основе обращений налогоплательщиков. Итоги ревизии озвучили в пресс-службе Государственного налогового комитета.

Для внесения ясности в необоснованный зачет сумм НДС в размере 479,4 млрд сумов завершены налоговые проверки на 1 739 предприятиях по республике. Так, на 92,6% предприятий подтвержден факт осуществления "фиктивных" сделок на сумму 445 млрд сумов.

На 3,2% предприятий факт незаконного зачета сумм НДС в размере 7,6 млрд сумов подтвердился частично.

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А чуть более 4% налогоплательщиков подтвердили зачет сумм НДС в размере 26,7 млрд сумов. В отношении них запущена процедура ускоренного возврата излишне взысканных средств.

У 108 предприятий при зачете сумм НДС обнаружены допущения других правонарушений, в отношении них также произведен перерасчет налогов на 5,1 млрд сумов.

Летом прошлого года Президент Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые направления для обеспечения роста экономики страны. В числе основных — обеспечение экономической и финансовой стабильности, сокращение бедности и рост занятости, а также ускорение реформ в банковской системе и увеличение прямых иностранных инвестиций.

Теги:
НДС, предприятия, Узбекистан, проверка, Государственный налоговый комитет



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