Соглашение способствует расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Беларуси о межрегиональном сотрудничестве вступило в силу, сообщает МИД Узбекистана.

"Документ предусматривает организацию прямого туристического обмена между регионами двух стран, он был подписан в августе 2019 года в ходе официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", - говорится в сообщении.

Известно, что соглашение способствует расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения и охраны окружающей среды.

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Документом закреплена договоренность сторон содействовать организации прямого туристического обмена между регионами, реализации совместных программ и проектов в области туризма.