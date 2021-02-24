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Соглашение Узбекистана и Беларуси о межрегиональном сотрудничестве вступило в силу

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210224/16063201/Soglashenie-Uzbekistana-i-Belarusi-o-mezhregionalnom-sotrudnichestve-vstupilo-v-silu.html

Соглашение способствует расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Беларуси о межрегиональном сотрудничестве вступило в силу, сообщает МИД Узбекистана.

"Документ предусматривает организацию прямого туристического обмена между регионами двух стран, он был подписан в августе 2019 года в ходе официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", - говорится в сообщении.

Известно, что соглашение способствует расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения и охраны окружающей среды.

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Документом закреплена договоренность сторон содействовать организации прямого туристического обмена между регионами, реализации совместных программ и проектов в области туризма.

Теги:
сотрудничество, Соглашение, Узбекистан, Узбекистан, Беларусь



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