Инвесторы из Сингапура намерены расширять технические базы создаваемых производств

Были рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием с фермерскими хозяйствами, подключением производственных объектов к инженерным коммуникациям и проведением полевых работ в текущем году.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаков провел встречу с директором компании Indorama (Сингапур) Пракашем Кежривалом, сообщает пресс-служба МИВТ.

"В ходе встречи был обсужден ход реализации проектов сингапурского инвестора в Узбекистане, имея в виду прядильное производство в г. Коканде, проект по созданию хлопково-текстильных кластеров в Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях общей площадью порядка 100 тысяч гектаров, а также проект по модернизации Кокандского суперфосфатного завода", - говорится в информации.

В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием с фермерскими хозяйствами, подключением производственных объектов к инженерным коммуникациям и проведением полевых работ в текущем году.

Иностранным инвестором были озвучены намерения о расширении технической базы создаваемых производств за счет строительства логистического центра и машинно-тракторного парка в Касбийском районе Кашкадарьинской области, а также о создании нового хлопкоперерабатывающего завода в Сардобинском районе Сырдарьинской области. Стороны обсудили формат взаимодействия в рамках реализации данных инициатив, а также выработали конкретные алгоритмы по решению имеющихся практических вопросов.

По итогам встречи руководство компании было заверено в приверженности узбекской стороны всесторонней поддержке проектов и инициатив, реализуемых сингапурским инвестором в Республике.