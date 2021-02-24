Какие госпредприятия заключали фиктивные сделки с фирмами-обналичками — ГНК

В соответствии с документом, среди нарушителей числятся "Кизилкумцемент", "Узметкомбинат", "Бекабадцемент", банк "Ипак йули" и другие предприятия.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Государственном налоговом комитете опубликовали список предприятий, заключавших сомнительные сделки с "обнальными фирмами" с целью незаконного уменьшения сумм налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГНК.

Согласно представленным данным, подобные финансовые операции осуществляли около 10 тысяч компаний, которые взяли в зачет суммы НДС в размере 1 трлн сумов, не уплатив их в бюджет.

Таким образом, выявлено 120 госпредприятий (47,3 млрд сумов) и 86 предприятий с государственной долей (48,1 млрд сумов).

В соответствии с документом, среди подобных нарушителей числятся "Кизилкумцемент", "Узметкомбинат", "Бекабадцемент", банк "Ипак йули" и другие предприятия.