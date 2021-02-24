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Какие госпредприятия заключали фиктивные сделки с фирмами-обналичками — ГНК

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20210224/16066902/Kakie-gospredpriyatiya-zaklyuchali-fiktivnye-sdelki-s-firmami-obnalichkami--GNK.html

В соответствии с документом, среди нарушителей числятся "Кизилкумцемент", "Узметкомбинат", "Бекабадцемент", банк "Ипак йули" и другие предприятия.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Государственном налоговом комитете опубликовали список предприятий, заключавших сомнительные сделки с "обнальными фирмами" с целью незаконного уменьшения сумм налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГНК.

© CC0 / Pixabay
Налоговики "объявили войну" фирмам-обналичкам — кто проиграет?

Согласно представленным данным, подобные финансовые операции осуществляли около 10 тысяч компаний, которые взяли в зачет суммы НДС в размере 1 трлн сумов, не уплатив их в бюджет.

Таким образом, выявлено 120 госпредприятий (47,3 млрд сумов) и 86 предприятий с государственной долей (48,1 млрд сумов).

В соответствии с документом, среди подобных нарушителей числятся "Кизилкумцемент", "Узметкомбинат", "Бекабадцемент", банк "Ипак йули" и другие предприятия.

Теги:
финансы, Государственный налоговый комитет, Экономика, наличные



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