Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Нурабатском районе Самаркандской области французская компания Total Eren продолжает строительные работы по возведению новой солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт. Об этом сообщили в посольстве Франции.
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Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года.
По данным ведомства, общая площадь солнечной электростанции составит 353 га. Создание проекта обойдется Total Eren в 100 миллионов долларов.