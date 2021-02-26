14:50 26 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

Министерство энергетики Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
15310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1a/16080768.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210226/16081907/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti.html

Общая площадь объекта составит 353 га. Строительство проекта обойдется Total Eren в 100 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Нурабатском районе Самаркандской области французская компания Total Eren продолжает строительные работы по возведению новой солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт. Об этом сообщили в посольстве Франции. 

Вода в Узбекистане станет доступнее — в этом помогут Франция и миллионы евро >>

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года.

По данным ведомства, общая площадь солнечной электростанции составит 353 га. Создание проекта обойдется Total Eren в 100 миллионов долларов.

Теги:
Строительство, Франция, Самаркандская область, солнечная электростанция, электростанция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Военные и оппозиция против Пашиняна — главное о событиях в Армении
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться