Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

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В Узбекистане выздоровела первая заболевшая "британским" штаммом COVID-19 При повторном исследовании у пациентки не выявили наличие новой коронавирусной инфекции. После получения отрицательного результата ПЦР-теста ее выписали из больницы домой. 48

В аэропортах и ТРЦ Японии демонстрируют ролики о Ташкенте — видео Как видно из видеорепортажа, в одной из воздушных гаваней установили большие экраны посередине зала ожидания. Посетители могут просматривать трансляцию в ходе регистрации на рейс. 150