Eurocement Holding выставил на аукцион 84,19% акций "Ахангаранцемента"

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Eurocement Holding AG выставил на открытый аукцион на республиканской фондовой бирже (РФБ) "Ташкент" свой актив в Узбекистане — 84,19 процента акций АО "Ахангаранцемент" стоимостью 40,8 миллиона долларов, сообщает торговая площадка.

В октябре 2020 года Сбербанк сообщил, что консолидировал 100 процентов акций головной компании группы "Евроцемент" (GFI Investment Limited) в рамках процесса урегулирования долга. В феврале "Сбер" объявил о начале конкурса по публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент", его итоги будут подведены в начале апреля.

"Eurocement Holding AG оповещает об условиях предстоящей сделки в секции переговорного аукциона на РФБ "Ташкент", — говорится в публикации.

Компания продаст 4 141 108 простых именных акций стоимостью каждая 103593,05 сума каждая. Таким образом, стоимость выставляемого пакета акций "Ахангаранцемента" составляет 428,99 миллиарда сумов (около 40,8 миллиона долларов). По данным местного интернет-ресурса CorpInfo, на аукцион выставлен пакет в размере 84,19 процента от уставного капитала цементного завода.

В августе 2006-го "Евроцемент груп" приобрела 75,6 процента акций "Ахангаранцемента". Инвестиции "Евроцемент груп" в развитие предприятия за 14 лет составили около 150 миллионов долларов.

"Ахангаранцемент" был основан в 1961 году, это второй по величине цементный завод в республике. Производственная мощность составляет 1,9 миллиона тонн цемента (около 20 процентов от общих мощностей в Узбекистане) по "мокрому" способу производства.

В ноябре 2017-го "Евроцемент груп" и АО "Узстройматериалы" подписали соглашение о реализации проекта строительства завода по производству цемента сухим способом мощностью три миллиона тонн продукции в год. Подрядчиком выступает Beijing Triumph International Engineering Со (входит в китайскую промышленную группу CNBM). Стоимость контракта — более 160 миллионов долларов. Завершение строительства цементного завода, а также предприятий по выпуску бетона и железобетонных изделий было намечено в 2020 году.

"Евроцемент груп" входит в десятку крупнейших мировых цементных компаний, объединяет 19 цементных заводов в СНГ, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет более 60 миллионов тонн цемента и более 11 миллионов кубометров бетона в год.