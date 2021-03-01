Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина

Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Узбекистана подготовили отчет о объеме государственного долга республики. По итогам 2020 года этот показатель составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП.

Внутренний госдолг составил 23,3 трлн сумов.

Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд. Китайский государственный банк развития, Эксимбанк Китая и Японское агентство по международному сотрудничеству заняли Узбекистану по $2 млрд.

Долг республики перед Международными инвесторами составляет $1,7 млрд.

В 2020 году 17,5% внешнего госдолга было направлено на поддержку госбюджета, 12,4% — в сферу энергетики, 13,7% — электроэнергетики, 11,5% — транспорта, 11% — коммунального хозяйства.

Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг >>

Напомним, замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучил размер внешнего госдолга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го года. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.