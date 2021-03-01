22:26 01 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
131330
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15832672.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210301/16102187/Komu-i-skolko-dolzhen-Uzbekistan--detalnyy-otchet-Minfina.html

Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Узбекистана подготовили отчет о объеме государственного долга республики. По итогам 2020 года этот показатель составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. 

Внутренний госдолг составил 23,3 трлн сумов.

Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд. Китайский государственный банк развития, Эксимбанк Китая и Японское агентство по международному сотрудничеству заняли Узбекистану по $2 млрд.

Долг республики перед Международными инвесторами составляет $1,7 млрд.

В 2020 году 17,5% внешнего госдолга было направлено на поддержку госбюджета, 12,4% — в сферу энергетики, 13,7% — электроэнергетики, 11,5% — транспорта, 11% — коммунального хозяйства.

Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг >>

Напомним, замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучил размер внешнего госдолга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го года. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.

Теги:
Минфин Узбекистана, Узбекистан, госдолг



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"
В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться