Узбекистан готов привлечь Россию к проекту Трансафганской железной дороги

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекские власти готовы в дальнейшем привлечь Россию к участию в проекте строительства Трансафганского железнодорожного коридора, заявил замглавы Минтранса республики Джасурбек Чориев.
Во вторник в столице РУз проходит круглый стол "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества". Мероприятие организовано МИД Узбекистана и германским Фондом имени Конрада Аденауэра.
"Мы предлагали российским коллегам. Очень будем приветствовать и вовлекать те страны, которые будут заинтересованы в участии в этом проекте", — сказал Чориев в кулуарах мероприятия, отвечая на вопрос о возможности участия в строительстве дороги компаний и финансовых организаций из РФ.
Замминистра отметил, что в настоящий момент "принципиально важно для непосредственных участников проекта, чтобы мы обозначили те задачи, те направления, которые будут проходить по новой трассе".
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пленарном заседании в начале февраля назвала проект Трансафганской железной дороги "событием века".