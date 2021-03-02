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Железная дорога

Узбекистан готов привлечь Россию к проекту Трансафганской железной дороги

© CC0 / Unsplash / Artem Maltsev
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210302/16109841/Uzbekistan-gotov-privlech-Rossiyu-k-proektu-Transafganskoy-zheleznoy-dorogi.html

Проект строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекские власти готовы в дальнейшем привлечь Россию к участию в проекте строительства Трансафганского железнодорожного коридора, заявил замглавы Минтранса республики Джасурбек Чориев.

Укладка железнодорожного полотна
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В начале февраля в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — уже в сентябре.

Во вторник в столице РУз проходит круглый стол "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества". Мероприятие организовано МИД Узбекистана и германским Фондом имени Конрада Аденауэра.

"Мы предлагали российским коллегам. Очень будем приветствовать и вовлекать те страны, которые будут заинтересованы в участии в этом проекте", — сказал Чориев в кулуарах мероприятия, отвечая на вопрос о возможности участия в строительстве дороги компаний и финансовых организаций из РФ.

Замминистра отметил, что в настоящий момент "принципиально важно для непосредственных участников проекта, чтобы мы обозначили те задачи, те направления, которые будут проходить по новой трассе".

© Sputnik / Сергей Субботин
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Председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова ранее заявила, что для Узбекистана железная дорога "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" — это "главное условие экономического рывка".

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пленарном заседании в начале февраля назвала проект Трансафганской железной дороги "событием века".

Теги:
Экономика, Трансафганская железная дорога, Узбекистан



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