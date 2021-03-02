Узбекистан готов привлечь Россию к проекту Трансафганской железной дороги

Проект строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекские власти готовы в дальнейшем привлечь Россию к участию в проекте строительства Трансафганского железнодорожного коридора, заявил замглавы Минтранса республики Джасурбек Чориев.

В начале февраля в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — уже в сентябре.

Во вторник в столице РУз проходит круглый стол "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества". Мероприятие организовано МИД Узбекистана и германским Фондом имени Конрада Аденауэра.

"Мы предлагали российским коллегам. Очень будем приветствовать и вовлекать те страны, которые будут заинтересованы в участии в этом проекте", — сказал Чориев в кулуарах мероприятия, отвечая на вопрос о возможности участия в строительстве дороги компаний и финансовых организаций из РФ.

Замминистра отметил, что в настоящий момент "принципиально важно для непосредственных участников проекта, чтобы мы обозначили те задачи, те направления, которые будут проходить по новой трассе".

Председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова ранее заявила, что для Узбекистана железная дорога "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" — это "главное условие экономического рывка"

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пленарном заседании в начале февраля назвала проект Трансафганской железной дороги "событием века".