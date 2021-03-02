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Текстильная фабрика в Муйнаке, которая стала местом работы для 700 человек

В Сырдарьинской области запустят текстильные производства на 818 млрд сумов

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210302/16110212/V-Syrdarinskoy-oblasti-zapustyat-tekstilnye-proizvodstva-na-818-mlrd-sumov.html

В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия начнут работать в 2021-2023 годах.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, которые планируется реализовать в Сырдарьинской области. Детали презентации озвучили в пресс-службе президента.

В регионе создадут производства текстильной сферы на общую сумму около 818 млрд сумов. На 29 проектах будет трудоустроено более 6,6 тысячи специалистов и рабочих.

Планируется также осуществить 16 проектов по изготовлению стройматериалов: будет запущено производство кафеля в городе Янгиере, газоблоков в Сайхунабадском районе, гипсокартона в Хавастском районе. Эти предприятия намечено ввести в строй в этом году, обеспечив работой около 2 тысяч человек.

Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
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Запустят в эксплуатацию и 51 производство, предусматривающее переработку плодоовощной продукции, выращивание и экспорт маша, будет организован рыбоводческий кластер. Трудоустроят около 3,5 тысячи человек.

Перспективными признаны 9 фармацевтических проектов. Предприятия, организуемые в Гулистанском и Сырдарьинском районах, будут производить инфузионные растворы, таблетки и предметы медицинского назначения.

Особое внимание глава государства уделил проекту создания промышленной зоны "Гуджарат" в Мирзаабадском районе. В совместном узбекистано-индийском комплексе намечено организовать 8 проектов по производству оборудования для капельного орошения и теплиц, агрегатов сельскохозяйственной техники, мини-техники, пластмассовых изделий, трикотажа и продуктов питания. Появится возможность экспортировать товары на 25 миллионов долларов в год.

Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году >>

В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия начнут работать в 2021-2023 годах.

Глава государства отметил необходимость развития логистики и расширения партнерства с соседними государствами, используя близость Сырдарьинской области к Ташкенту и развитость железнодорожной инфраструктуры.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Президент, Сырдарьинская область, Инвестиции



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