Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Решение, принятое в целях "недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов", подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в публикации.

Решение, принятое в целях "недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов", подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Ответственные за пресечение незаконного вывоза — Государственная таможенная служба и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов, Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности, Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Постановление не распространяется на нефтепродукты, которые физлица вывозят с территории Кыргызстана для личного пользования в топливных баках транспортных средств.

Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.