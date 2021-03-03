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Сотрудники автозаправочной станции берут пробу бензина

Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210303/16117416/Kabmin-Kyrgyzstana-vremenno-zapretil-vyvoz-nefteproduktov-za-predely-EAES.html

Решение, принятое в целях "недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов", подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в публикации.

Решение, принятое в целях "недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов", подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Леонид Холод
Из личного архива Леонида Холода
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Ответственные за пресечение незаконного вывоза — Государственная таможенная служба и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов, Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности, Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Постановление не распространяется на нефтепродукты, которые физлица вывозят с территории Кыргызстана для личного пользования в топливных баках транспортных средств.

Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.

Теги:
нефтепродукты, ЕАЭС, Кыргызстан



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