Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в публикации.
Решение, принятое в целях "недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов", подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.
Постановление не распространяется на нефтепродукты, которые физлица вывозят с территории Кыргызстана для личного пользования в топливных баках транспортных средств.
Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.