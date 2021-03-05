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Первое заседание узбекско-белорусского делового совета состоялось в Ташкенте

Первое заседание узбекско-белорусского делового совета состоялось в Ташкенте

Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Экономика
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Мероприятие прошло в рамках визита правительственной делегации Беларуси в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Первое заседание узбекско-белорусского делового совета состоялось в Ташкенте 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Мероприятие прошло в рамках визита в центральноазиатскую республику правительственной делегации Беларуси. В нем приняли участие премьер-министр РБ Александр Субботин, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, руководители крупнейших компаний и производственных объединений страны, а также университетов и научно-исследовательских институтов. С узбекской стороны присутствовали зампремьера — глава МИВТ Сардор Умурзаков, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов, руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, промышленных предприятий.

Как отметили в пресс-службе МИВТ, белорусская сторона выразила уверенность, что созданный совет поможет реализации перспективных бизнес-идей предпринимателей двух стран и налаживанию тесных связей между отдельными отраслями и промышленными предприятиями.

Узбекская сторона подчеркнула, что республики имеют значительный потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества в ряде приоритетных отраслей. Белорусским коллегам были презентованы конкретные проектные предложения.

В финале мероприятия состоялось подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между ТПП двух стран на 2021-2022 годы, включающей в том числе несколько инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Теги:
политика, Беларусь, Узбекистан, Экономика, Ташкент



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