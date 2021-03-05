ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Первое заседание узбекско-белорусского делового совета состоялось в Ташкенте 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Как отметили в пресс-службе МИВТ, белорусская сторона выразила уверенность, что созданный совет поможет реализации перспективных бизнес-идей предпринимателей двух стран и налаживанию тесных связей между отдельными отраслями и промышленными предприятиями.
Узбекская сторона подчеркнула, что республики имеют значительный потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества в ряде приоритетных отраслей. Белорусским коллегам были презентованы конкретные проектные предложения.
В финале мероприятия состоялось подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между ТПП двух стран на 2021-2022 годы, включающей в том числе несколько инвестиционных соглашений и торговых контрактов.