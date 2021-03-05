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Урожай томатов

В какие страны экспортировал томаты Узбекистан в январе — статистика

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210305/16138703/V-kakie-strany-eksportiroval-tomaty-Uzbekistan-v-yanvare--statistika.html

Согласно данным Госкомстата, абсолютным лидером по поставке узбекских помидоров стала Россия: в страну импортировано 3,6 тысячи тонн данной плодоовощной продукции.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В январе Узбекистан экспортировал 7,4 тысячи тонн томатов, что в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.

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Согласно данным Госкомстата, абсолютным лидером по поставке узбекских помидоров стала Россия: в страну импортировано 3,6 тысячи тонн данной плодоовощной продукции.

С небольшим отрывом второе место занимает Казахстан - 2,9 тысячи тонн. На третьем месте расположился Кыргызстан - 542,1 тонны плодов. В Таджикистан было доставлено только 275,3 тонны. Меньше тонны республика экспортировала томаты в Украину - всего 700 кг.

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Ранее Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз помидоров из Узбекистана. Овощи разрешено провозить на территорию РФ шести узбекским предприятиям: "Тараккиёт сари сервис", "Кашкадарё парник тараккиёт инвест", "Саидазимхон", "Зарафшон гранд болгари", KARMANA AGROTRADING, "Мафтункор Бахор". Решение вступило в силу с 3 марта. Напомним, что запрет на поставку узбекских томатов был введены в начале и середине декабря 2020-го из-за обнаружения в их составе вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).

Теги:
импорт, Экспорт, Госкомстат, плодоовощная продукция



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