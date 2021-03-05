Узбекистан ждет от ЕС новых льгот на беспошлинный экспорт

Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов и вновь назначенная глава представительства Евросоюза в стране Шарлотта Адриан 5 марта обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, будет получен до конца марта, сообщает МИД РУз.

В декабре 2020-го пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана проинформировала, что Еврокомиссия удовлетворила заявку властей страны на получения доступа к системе преференций GSP+, это позволит удвоить число узбекистанских товаров, беспошлинно поставляемых в ЕС. Данное решение должен был утвердить Европейский совет и Европарламент.

Пятого марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и вновь назначенная глава представительства ЕС в стране Шарлотта Адриан обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

"Выражена надежда на предоставление Узбекистану статуса "GSP+" до конца марта 2021 года, что будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС", — отмечается в публикации на сайте МИД.

Стороны также положительно оценили ход переговорного процесса по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

По данным узбекской стороны, преференции в рамках GSP+ позволят РУз беспошлинно экспортировать в ЕС порядка 6,2 тысячи наименований товаров. В настоящее время республика пользуется базовой системой GSP, которая позволяет поставлять в ЕС три тысячи товарных позиций без таможенных пошлин и 3,2 тысячи товарных позиций — по сниженным ставкам.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако, из-за пандемии коронавируса сроки пришлось скорректировать. В среду спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.