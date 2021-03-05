Узбекистан ждет от ЕС новых льгот на беспошлинный экспорт

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, будет получен до конца марта, сообщает МИД РУз.
Пятого марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и вновь назначенная глава представительства ЕС в стране Шарлотта Адриан обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
"Выражена надежда на предоставление Узбекистану статуса "GSP+" до конца марта 2021 года, что будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС", — отмечается в публикации на сайте МИД.
Стороны также положительно оценили ход переговорного процесса по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако, из-за пандемии коронавируса сроки пришлось скорректировать. В среду спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.