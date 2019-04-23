Плова много не бывает: самый вкусный фестиваль пройдет в Самарканде

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Самарканда состоится фестиваль плова. Мероприятие пройдет 27 апреля "Ош центре" у у "Центра мастеров", сообщает Пресс-служба Госкомтуризма республики Узбекистан.

Главная цель фестиваля - знакомство с культурными особенностями национальной кухни Узбекистана. А именно - приготовление пожалуй самого известного во всем мире узбекского плова, который давно стал визитной карточкой страны.

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В Узбекистане готовить плов уж точно умеют, а главное любят. Каждый плов уникален. Организаторы собрали поваров из разных регионов Узбекистана, чтобы подарить настоящий гастрономический восторг посетителям фестиваля.

В программу будут входить мастер-классы, выступления поваров, которые поведают свои секреты, ну и конечно дегустация.

Недавно специалисты одной из поисковых систем составили облако из слов, которые чаще всего упоминали жители республики, формулируя связанные с пловом запросы.