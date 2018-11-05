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Авария в г. Ташкент с участием автомобиля Мерседес-бенц

Взял покататься: старшеклассник в Ташкенте попал в ДТП на машине отца

© МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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В результате аварии пассажир авто получил травмы, от которых скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Старшеклассники общеобразовательной школы № 67 Яшнабадского района города Ташкента попали в ДТП на автомобиле, принадлежащем отцу одного из мальчиков, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Ученик старших классов общеобразовательной школы № 67 Яшнабадского района города Ташкента, вместе со своим одноклассником, без документов управляя автомашиной марки Mercedes-Benz, принадлежащей отцу, не справился с управлением на улице Асалаабад и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




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    "Тюремный джихад"

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