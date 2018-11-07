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Люди в автобусе, архивное фото

Кто обстрелял пассажирский автобус на трассе Алматы — Ташкент

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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82103

Огонь велся из травматического пистолета. Стреляли пассажиры легкового автомобиля, который двигался в попутном направлении с автобусом, в котором находились люди.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Шымкенте 5 ноября был обстрелян пассажирский автобус. Как сообщает Sputnik Казахстан, в настоящее время правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области из-за этого инцидента на трассе Алматы —Ташкент.

Задержанный, архивное фото
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На авторынке в Ташкенте задержан мужчина, стрелявший из пистолета Макарова

Указывается, что огонь велся из травматического пистолета. Стреляли пассажиры легкового автомобиля, который двигался в попутном направлении с автобусом, в котором находились люди.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Сейчас в их отношении начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК "Хулиганство".

Правоохранители выясняют, каким образом к задержанным попало травматическое оружие, которое было изъято из гражданского оборота несколько лет назад и разрешено для ношения и применения лишь сотрудникам охранных компаний.




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    Тушите свет

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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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