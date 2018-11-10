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Стилист из Узбекистана Хамро Суванов

Полиция разыскивает стилиста из Узбекистана, которого похищала Лилия Рах

Facebook/ Хамро Суванов
Происшествия
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Как следует из данных информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, Хамро Суванов скрылся от следствия.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Управление полиции по Алмалинскому району Алматы объявило в розыск стилиста из Узбекистана Хамро Суванова, который когда-то был похищен казахстанкой Лилией Рах и ее сообщниками.

Как следует из данных информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, Суванов скрылся от следствия.

Предприниматель, владелица магазинов модной одежды Лилия Рах
Страница Лилии Рах в Facebook
Апелляция по делу Лилии Рах: освобождение в зале суда под аплодисменты
В июле 2016 года его похитили владелица магазинов одежды Лилия Рах и хозяйка ювелирного дома Carmen Мири Паз. Женщины с помощью двух подручных три недели удерживали Суванова на съемной квартире, приковав его к батарее, и пытаясь таким образом заставить стилиста вернуть долг. Узбекистанца освободила полиция, а участников похищения приговорили к тюремному заключению сроком от семи до восьми лет. В прошлом году Лилию Рах освободили в связи с раскаянием и наличием несовершеннолетнего ребенка.

В конце сентября Суванов сообщал на своих страницах в Facebook и Instagram, что вылетает в США, с тех пор новых публикаций не появлялось.




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