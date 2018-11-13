В Узбекистане рабочий погиб, когда делал ремонт в больнице

Мужчина провел в отделении реанимации 10 дней, однако врачам не удалось его спасти.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Житель Намангана упал с третьего этажа, когда проводил ремонт в Городской клинической больнице №1. Об этом пишет UzNews.uz со ссылкой на правоохранителей.

Мужчину доставили в отделение реанимации этой же больницы, однако он скончался спустя 10 дней после случившегося.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, в октябре в Москве при обрушении строительных лесов пострадали восемь узбекских рабочих. Для их эвакуации со стройплощадки были задействованы вертолеты санитарной авиации.