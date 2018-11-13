Под Астраханью узбекистанец спровоцировал ДТП, уснув за рулем

Водитель, 35-летний узбекистанец, уснул за рулем и выехал на обочину попутного направления, после чего машина опрокинулась.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Пять человек получили травмы при опрокидывании автомобиля "Лада Ларгус" на трассе в Наримановском районе Астраханской области, передает УМВД России по региону.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань" пострадали 5 человек

Водитель, 35-летний узбекистанец, уснул за рулем и выехал на обочину попутного направления, после чего машина опрокинулась.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань" пострадали 5 человек

В результате ДТП шофер ушибся, еще четверо пассажиров получили различные травмы. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение областного центра. У женщины 1976 года рождения сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также подозрение на перелом шейного отдела позвоночника; у 42-летнего мужчины диагностирована сочетанная травма.