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В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 Тамбов - Волгоград - Астрахань пострадали 5 человек

Под Астраханью узбекистанец спровоцировал ДТП, уснув за рулем

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Происшествия
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Водитель, 35-летний узбекистанец, уснул за рулем и выехал на обочину попутного направления, после чего машина опрокинулась.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Пять человек получили травмы при опрокидывании автомобиля "Лада Ларгус" на трассе в Наримановском районе Астраханской области, передает УМВД России по региону.

В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 Тамбов - Волгоград - Астрахань пострадали 5 человек
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань" пострадали 5 человек

Водитель, 35-летний узбекистанец, уснул за рулем и выехал на обочину попутного направления, после чего машина опрокинулась.

В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 Тамбов - Волгоград - Астрахань пострадали 5 человек
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В результате опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань" пострадали 5 человек

В результате ДТП шофер ушибся, еще четверо пассажиров получили различные травмы. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение областного центра. У женщины 1976 года рождения сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также подозрение на перелом шейного отдела позвоночника; у 42-летнего мужчины диагностирована сочетанная травма.

Теги:
авария, ДТП, Астрахань, Россия



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