СМИ: в Душанбе задержали террористов, планировавших взрыв комендатуры РФ

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе 4 ноября задержали 12 террористов, которые планировали взрыв комендатуры 201-й российской военной базы, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.

Главарь группировки – некий Сухроб, уроженец города Вахдата, ранее находился в Кыргызстане и Ираке, в Сирию перебрался через Турцию, там воевал на стороне ИГ (запрещена в России и Центральной Азии. - Прим. ред.). Другие подробности пока не сообщаются.

По словам арестованного, которые СМИ передали местные жители, он с сообщниками собирался отомстить России за военные операции в Сирии против ИГ.

Российская 201-я военная база относится к Вооруженным силам Российской Федерации, входит в состав Центрального военного округа, база располагается в Таджикистане. Она была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии.