17:12 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Наручники

СМИ: в Душанбе задержали террористов, планировавших взрыв комендатуры РФ

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
61 0 0

Спецслужбы Таджикистана сообщили об аресте 4 ноября 12 человек, главарь банды – уроженец города Вахдата Сухроб.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе 4 ноября задержали 12 террористов, которые планировали взрыв комендатуры 201-й российской военной базы, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.

Главарь группировки – некий Сухроб, уроженец города Вахдата, ранее находился в Кыргызстане и Ираке, в Сирию перебрался через Турцию, там воевал на стороне ИГ (запрещена в России и Центральной Азии. - Прим. ред.). Другие подробности пока не сообщаются.

По словам арестованного, которые СМИ передали местные жители, он с сообщниками собирался отомстить России за военные операции в Сирии против ИГ.

Российская 201-я военная база относится к Вооруженным силам Российской Федерации, входит в состав Центрального военного округа, база располагается в Таджикистане. Она была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии.

По теме

Серенко о событиях в Худжанде: тюрьмы не зря называют "академиями джихада"
Теги:
Таджикистан, Терроризм, Душанбе



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054