В Туле наказали матерщинника из Узбекистана

Узбекистанец обругал прохожих нецензурной бранью, а затем обматерил сотрудника полиции.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Туле осудили 25-летнего узбекистанца, который обматерил местного полицейского. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Сообщается, что пьяный иностранец ругался матом на прохожих. Правоохранители задержали мигранта и доставили его в отдел полиции для оформления по факту мелкого хулиганства.

В отделе узбекистанец неоднократно унижал и оскорблял помощника оперативного дежурного, используя нецензурную брань.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Мужчина свою вину признал и извинился перед потерпевшим.

Гражданину Узбекистана придется заплатить штраф в размере 25 000 рублей.