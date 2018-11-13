В Туле наказали матерщинника из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Туле осудили 25-летнего узбекистанца, который обматерил местного полицейского. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что пьяный иностранец ругался матом на прохожих. Правоохранители задержали мигранта и доставили его в отдел полиции для оформления по факту мелкого хулиганства.
В отделе узбекистанец неоднократно унижал и оскорблял помощника оперативного дежурного, используя нецензурную брань.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Мужчина свою вину признал и извинился перед потерпевшим.
Гражданину Узбекистана придется заплатить штраф в размере 25 000 рублей.