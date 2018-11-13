Горькая вишня: ташкентца подозревают в невозврате денег за проданную ягоду

Земляк обвиняет мужчину в том, что он не вернул ему крупную сумму за десятки тонн вишни. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали ташкентца, который подозревается в отказе вернуть 61 тысячу долларов земляку за проданную в России вишню. Об этом сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

По данным управления, в ОВД Шайхантахурского района Ташкента обратился житель столицы Узбекистана, который обвинил своего земляка в том, что тот не вернул ему 61 тысячу долларов за 48 тонн вишни, которую продал в России.

"Не выполнив обещание, поставщик истратил деньги на свои нужды. В результате предпринятых оперативных мер подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция по ней предусматривает наказание в виде тюремного заключения вплоть до десяти лет. Ведется следствие.