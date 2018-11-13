Надевшие на голову пенсионерке ведро парни раскаялись в эфире узбекского ТВ

Подозреваемых удалось быстро задержать, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 227 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Участники инцидента с пенсионеркой в Самарканде появились в эфире телеканала Yoshlar.

Парни надели пожилой женщине ведро на голову, а потом один ударил ее кулаком. Предположительно, инцидент произошел рядом с торговым центром "Шодиёна" в Самарканде. Видео быстро распространилось по соцсетям.

Подозреваемых задержали, ими оказались Ширинбек Абдурахмонов 1997 года рождения, Анвар Мардонов 1993 года рождения и Дониер Бахриддинов 2003 года рождения.

Как сообщает телеканал, подозреваемые сознались в содеянном и раскаиваются.

Потерпевшей оказалась жительница Самарканда – Халима Буриева 1961 года рождения.

Предположительно, четвертый подозреваемый по имени Рахматжон надел ведро на голову женщине, затем Ширинбек Абдурахмонов нанес ей удар по голове, а Анвар Мардонов снял происходящее на своей телефон.

Дониер Бахриддинов увидел видео на телефоне Анвара и разместил его в Instagram.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 227 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.