Надевшие на голову пенсионерке ведро парни раскаялись в эфире узбекского ТВ

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Участники инцидента с пенсионеркой в Самарканде появились в эфире телеканала Yoshlar.
Парни надели пожилой женщине ведро на голову, а потом один ударил ее кулаком. Предположительно, инцидент произошел рядом с торговым центром "Шодиёна" в Самарканде. Видео быстро распространилось по соцсетям.
Подозреваемых задержали, ими оказались Ширинбек Абдурахмонов 1997 года рождения, Анвар Мардонов 1993 года рождения и Дониер Бахриддинов 2003 года рождения.
Потерпевшей оказалась жительница Самарканда – Халима Буриева 1961 года рождения.
Предположительно, четвертый подозреваемый по имени Рахматжон надел ведро на голову женщине, затем Ширинбек Абдурахмонов нанес ей удар по голове, а Анвар Мардонов снял происходящее на своей телефон.
Дониер Бахриддинов увидел видео на телефоне Анвара и разместил его в Instagram.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 227 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.