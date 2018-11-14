В Ташкентской тюрьме на допросе скончался директор столичного рынка

По словам родственников, он умер 12 ноября, основная версия смерти – самоубийство, официальных данных пока нет.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ташкентской тюрьме 12 ноября скончался один из руководителей столичного рынка, сообщает издание Upl24 со ссылкой на родственников погибшего.

Одна из основных версий произошедшего – самоубийство на запросе, однако официальных данных пока нет.

Ранее Дилдшода Абдуллаева, который возглавлял один из отделов рынка "Чилонзор буюм савдо комплекси", задержали по подозрению в растрате. 43-летний мужчина пробыл в тюрьме около 100 дней.

В сентябре руководителей разного уровня пяти рынков в столице Узбекистана арестовали за хищение около четырех миллионов долларов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере", она предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.