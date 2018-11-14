В Юнусабаде загорелся цех по производству синтепона

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента утром 14 ноября загорелся цех по производству синтепона, пожар разгорелся к 10:30, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На место происшествия прибыли 14 основных и три специальных пожарных экипажа, им удалось справиться с возгоранием. В результате никто не пострадал.

"Сегодня, 14 ноября в 10:00 часов на "101" поступило сообщение о пожаре в цеху по производству синтепона (теплоизоляции), расположенном на улице Бодомзор Юнусабадского района. Боевые расчеты огнеборцев прибыли на место происшествия через несколько минут. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара, охватившего площадь свыше 200 квадратных метров", - уточняется в сообщении на сайте ГУВД Ташкента.

В конце октября пожар произошел в другом цехе по производству пенопласта компании "Изопанель" в Бектемирском районе столицы. Тогда частично сгорели оборудование цеха и хранившиеся там сырье, однако при помощи оперативных и слаженных действий специалистам удалось ликвидировать огонь всего через 15 минут. Основная версия произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

За такие преступления в Узбекистане могут присудить штраф до 50 минимальных размеров заработной платы или приговорить к ограничению свободы до трех лет.