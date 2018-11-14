13:54 14 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Наручники на двери клети

Полицейский в Узбекистане может сесть в тюрьму за унижение женщины

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
Получить короткую ссылку
11 0 0

В Самарканде начался судебный процесс по делу в отношении бывшего сотрудника ОВД Сената Умарова, который заставил женщину раздеться догола.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Бывший старший оперуполномоченный Каттакурганского ГОВД Самаркандской области Сенат Умаров обвиняется в унижении женщины, которую заставил раздеться догола в отделении полиции. Он может получить до пяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

"В Самаркандском областном суде по уголовным делам начался судебный процесс по делу в отношении Саната Умарова", — сказал представитель суда.

Бывшего полицейского обвиняют по статьям Уголовного кодекса республики "Превышение должностных полномочий", "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и "Умышленное укрытие преступления от учета". Умарову грозит до пяти лет лишения свободы.

Кресло руководителя
© Sputnik / Табылды Кадырбеков.
В ОВД Каттакургана, где женщину заставили раздеться, сменился начальник
Напомним, в июле Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Умарова. Он задержал женщину на местном рынке, доставил ее в местное отделение, где заставил раздеться догола, снял видео и опубликовал его в соцсетях.

После произошедшего полицейского уволили. По данным местного интернет-издания Gazeta.uz, Умаров таким образом решил наказать женщину, которую подозревал в совершении кражи на рынке.

Теги:
полицейский, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club
    Глобальные риски

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты Astana Club.

  • Электрик. Архивное фото
    Узнали по походке

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир
    "Мир" вам!

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Журналист за компьютером, фото из архива
    Покажите язык

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор
    "Экзамен для власти"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи
    Дом с историей

    Как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, и почему ремонт затянулся на семь лет - читайте в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе
    Армения на посту

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Закатанные консервы отправляются в автоклав для стерилизации
    Залежалый товар

    Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки пытаются сбыть в Латвии.

  • Здание сейма Литвы
    Хотим еще!

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club
    Глобальные риски

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты Astana Club.

  • Электрик. Архивное фото
    Узнали по походке

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир
    "Мир" вам!

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Невероятно выразительный танец узбекистанки покорил Интеренет
Видео с танцем узбекистанки на семейном торжестве очаровало и напугало Сеть
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054