Полицейский в Узбекистане может сесть в тюрьму за унижение женщины

В Самарканде начался судебный процесс по делу в отношении бывшего сотрудника ОВД Сената Умарова, который заставил женщину раздеться догола.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Бывший старший оперуполномоченный Каттакурганского ГОВД Самаркандской области Сенат Умаров обвиняется в унижении женщины, которую заставил раздеться догола в отделении полиции. Он может получить до пяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

"В Самаркандском областном суде по уголовным делам начался судебный процесс по делу в отношении Саната Умарова", — сказал представитель суда.

Бывшего полицейского обвиняют по статьям Уголовного кодекса республики "Превышение должностных полномочий", "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и "Умышленное укрытие преступления от учета". Умарову грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в июле Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Умарова. Он задержал женщину на местном рынке, доставил ее в местное отделение, где заставил раздеться догола, снял видео и опубликовал его в соцсетях.

После произошедшего полицейского уволили. По данным местного интернет-издания Gazeta.uz, Умаров таким образом решил наказать женщину, которую подозревал в совершении кражи на рынке.