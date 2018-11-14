Организатора драки на Хованском кладбище приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего начальника отделения №3 "Ритуал" Юрия Чабуева признали виновным в организации беспорядков для вытеснения трудовых мигрантов, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Мосгорсуд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище в мае 2016 года к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в участии и организации беспорядков с целью вытеснить с кладбища трудовых мигрантов из Центральной Азии, также Юрию Чабуеву на два года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе и в сфере услуг.

© Sputnik / Виталий Белоусов В Москве пройдет слушание второго дела о беспорядках на Хованском кладбище

При этом суд зачел срок, проведенный Чабуевым и другими подозреваемыми в СИЗО, как "день за полтора".

Ранее прокурор просила назначить бывшему начальнику отделения ритуальных услуг наказание в виде 13 лет лишения свободы. Для 17 обвиняемых она предлагала сроки от четырех до 13 лет.

Уголовное дело о массовой драке в поселении Сосенское Новомосковского административного округа состоит из более чем 100 томов. Многих участников объявили в международный розыск, уголовные дела вынесли в отдельное производство.

Утром 14 мая 2016 года на кладбище вышли уроженцы Северного Кавказа и мигранты из Средней Азии. Всего в побоище на почве борьбы за территорию обслуживания на кладбище участвовали около 200 человек, троих забили насмерть. Правоохранительные органы задержали 112 участников.