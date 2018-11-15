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Почти 8 тысяч нелегальных смартфонов изъяли во время рейда в ТЦ в Ташкенте

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Общая стоимость конфискованных товаров оценивается более чем в 37 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники налоговых служб Ташкента провели двухдневный рейд в торговом центре "Флешка". Об этом передает UzNews со ссылкой на Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Сигареты
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В магазине в Ташкенте изъяли контрафактные сигареты на 4 тысячи долларов

Инспекторы выявляли нелегальную бытовую технику и смартфоны. В ходе проверки выяснилось, что 13 узбекистанцев продавали гаджеты без соответствующих документов, сертификатов и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.

Всего налоговики конфисковали 66 единиц бытовой техники и 7,8 тысячи сотовых телефонов и аксессуаров на общую сумму 308 миллионов сумов. Вся изъятые товары были привезены в Узбекистан незаконно.

Как попадает контрафакт в ЦА и так ли он безопасен для покупателей?

В октябре в ташкентских магазинах инспекторы изъяли контрафактные сигареты почти на четыре тысячи долларов. Тогда сотрудники ГНК обнаружили 64 вида поддельных табачных изделий.

Теги:
Государственный налоговый комитет, рейд, Ташкент



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