Почти 8 тысяч нелегальных смартфонов изъяли во время рейда в ТЦ в Ташкенте

Общая стоимость конфискованных товаров оценивается более чем в 37 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники налоговых служб Ташкента провели двухдневный рейд в торговом центре "Флешка". Об этом передает UzNews со ссылкой на Государственный налоговый комитет Узбекистана.

© Sputnik / Михаил Воскресенский В магазине в Ташкенте изъяли контрафактные сигареты на 4 тысячи долларов

Инспекторы выявляли нелегальную бытовую технику и смартфоны. В ходе проверки выяснилось, что 13 узбекистанцев продавали гаджеты без соответствующих документов, сертификатов и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.

Всего налоговики конфисковали 66 единиц бытовой техники и 7,8 тысячи сотовых телефонов и аксессуаров на общую сумму 308 миллионов сумов. Вся изъятые товары были привезены в Узбекистан незаконно.

Как попадает контрафакт в ЦА и так ли он безопасен для покупателей?

В октябре в ташкентских магазинах инспекторы изъяли контрафактные сигареты почти на четыре тысячи долларов. Тогда сотрудники ГНК обнаружили 64 вида поддельных табачных изделий.