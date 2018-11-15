06:20 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Пластиковый пакет на траве. Иллюстративное фото.

Житель Ташкента оставил знакомого без денег и бизнеса

© Flickr/ Martin Belam
Происшествия
Получить короткую ссылку
327 0 0

Мужчины договорились ввозить в Узбекистан пакеты из Казахстана, но один из партнеров оказался нечистым на руку.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Житель Сергелийского района Ташкента предложил знакомому из Юнусабадского района организовать совместный бизнес, а затем скрылся с деньгами, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

"В УКД ОВД Шайхантахурского района поступили сведения о том, что в июле нынешнего года 34-летний житель Сергелийского района Ботир Н, войдя в доверие к 30-летнему жителю Юнусабадского района Хуршиду М., предложил ему заняться совместным бизнесом", - пояснили оперативники.

Речь шла о ввозе в Узбекистан полиэтиленовых пакетов из Казахстана. Предполагаемый инициатор бизнеса взял у потерпевшего 20 тысяч долларов, но потратил их исключительно на собственные нужды.

Оперативники возбудили уголовное дело по части 4 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054