Житель Ташкента оставил знакомого без денег и бизнеса

Мужчины договорились ввозить в Узбекистан пакеты из Казахстана, но один из партнеров оказался нечистым на руку.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Житель Сергелийского района Ташкента предложил знакомому из Юнусабадского района организовать совместный бизнес, а затем скрылся с деньгами, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

"В УКД ОВД Шайхантахурского района поступили сведения о том, что в июле нынешнего года 34-летний житель Сергелийского района Ботир Н, войдя в доверие к 30-летнему жителю Юнусабадского района Хуршиду М., предложил ему заняться совместным бизнесом", - пояснили оперативники.

Речь шла о ввозе в Узбекистан полиэтиленовых пакетов из Казахстана. Предполагаемый инициатор бизнеса взял у потерпевшего 20 тысяч долларов, но потратил их исключительно на собственные нужды.

Оперативники возбудили уголовное дело по части 4 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.