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В Ташкенте приземлился Boeing, совершивший первый прямой рейс из США

Борт UzAirways развернулся над Афганистаном из-за одного из пассажиров

Sputnik
Происшествия
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Борт уже находился над территорией Афганистана, когда пассажиру стало плохо с сердцем, и экипаж принял решение развернуться и доставить его в ближайший аэропорт крупного города.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Самолет "Узбекистон хаво йуллари", следовавший рейсом Ташкент - Мумбаи, совершил экстренную посадку в Самарканде. Как сообщает пресс-служба НАК, причиной явилось резкое ухудшение состояние здоровья одного из пассажиров.

"В понедельник, 16 ноября, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Мумбаи, из-за сердечного приступа у пассажира был экстренно посажен в аэропорту Самарканда. У трапа пассажира уже ждала карета скорой помощи, на которой его доставили в одну из больниц областного центра", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
Самолет вернулся после 4 часов пути из-за пассажира с другого рейса

По данным пресс-службы, самолет вылетел из аэропорта Ташкента в 00:05. Вскоре после взлета, когда самолет уже находился над территорией Афганистана, один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Оценив состояние пассажира, экипаж принял решение экстренно развернуть борт и доставить пассажира в ближайший аэропорт крупного города. Самарканд оказался оптимальным вариантом ввиду его близости и наличия крупных медицинских учреждений, способных принять пассажира.

После госпитализации пассажира с сердечным приступом самолет продолжил выполнение рейса и прибыл в Мумбаи с небольшой задержкой (в 6:15).




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