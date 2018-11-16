Боялся за должность: скрывший бунт начальник колонии в Худжанде арестован

Бунт в колонии строгого режима в таджикском Худжанде начался около 17 часов вечера, но тревогу администрация подняла только ближе к 22:00.

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Начальника колонии строгого режима в таджикском Худжанде, где заключенные устроили бунт, арестовали, сообщает "ТаджикТА" со ссылкой на местные СМИ.

Файзуллоджона Сафарова обвиняют в халатности и пытках осужденных, а также в сокрытии готовящегося бунта.

Бунт заключенных произошел в исправительной колонии строгого режима на севере Таджикистана вечером 7 ноября. Надзиратели заставили заключенного раздеться догола и стоять во дворе под холодным дождем. Группа возмущенных арестантов, вооруженных камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами и даже остро заточенными вилками и ножами, напали на надзирателей. Заключенные захватили часть тюрьмы и несколько сотрудников. Но Сафаров решил скрыть произошедшее, так как боялся потерять должность.

© Sputnik / Владимир Песня СМИ: в результате бунта в таджикской колонии убиты десятки заключенных

Бунт начался примерно в 17 часов, но администрация колонии подняла тревогу только в 22:00 по местному времени. К 23:00 прибывшие вооруженные спецназовцы с собаками подавили восстание. В результате инцидента погибли 50 заключенных и пострадали не менее 50.

В ходе следствия удалось выяснить, что зачинщиками бунта не являются осужденные члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и в ряде стран), хотя ИГ взяла на себя ответственность за бунт. По данным правоохранителей, бунт в худжандской колонии устроили житель Исфары и житель Нурека. Одной из основных версий следствие называет попытку группового побега более 40 заключенных по предварительному сговору.

Сообщается также, что скоро за получение взяток и сокрытие преступлений арестуют и других сотрудников колонии.