Боялся за должность: скрывший бунт начальник колонии в Худжанде арестован

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Начальника колонии строгого режима в таджикском Худжанде, где заключенные устроили бунт, арестовали, сообщает "ТаджикТА" со ссылкой на местные СМИ.
Файзуллоджона Сафарова обвиняют в халатности и пытках осужденных, а также в сокрытии готовящегося бунта.
Бунт заключенных произошел в исправительной колонии строгого режима на севере Таджикистана вечером 7 ноября. Надзиратели заставили заключенного раздеться догола и стоять во дворе под холодным дождем. Группа возмущенных арестантов, вооруженных камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами и даже остро заточенными вилками и ножами, напали на надзирателей. Заключенные захватили часть тюрьмы и несколько сотрудников. Но Сафаров решил скрыть произошедшее, так как боялся потерять должность.
В ходе следствия удалось выяснить, что зачинщиками бунта не являются осужденные члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и в ряде стран), хотя ИГ взяла на себя ответственность за бунт. По данным правоохранителей, бунт в худжандской колонии устроили житель Исфары и житель Нурека. Одной из основных версий следствие называет попытку группового побега более 40 заключенных по предварительному сговору.
Сообщается также, что скоро за получение взяток и сокрытие преступлений арестуют и других сотрудников колонии.