Водитель грузовика заживо сгорел в жутком ДТП в Джизаке

В результате дорожно-транспортного происшествия с двумя большегрузами погиб водитель одного из транспортных средств, его личность до сих пор не установлена.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Жуткая трагедия произошла в Галляаральском районе Джизакской области. На территории махалли "Кукгумбаз" столкнулись два грузовика, сообщает газета "Народное слово".

Инцидент произошел в четверг, 15 ноября, на трассе М-39 Ташкент - Термез. Водитель автомобиля ЗИЛ-130 столкнулся с грузовым автомобилем ISUZU, который двигался впереди. В результате столкновения ЗИЛ врезался в бетонный отбойник и загорелся.

"Спасатели потушили огонь, однако в салоне сгоревшего автомобиля был обнаружен обгоревший труп неизвестного мужчины азиатской внешности возрастом примерно 25-30 лет. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, принимаются меры по его опознанию", - говорится в сообщении издания.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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