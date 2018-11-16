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Малышка потеряла мать в страшном ДТП в Сырдарье

© Pixabay
Происшествия
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Автомобиль Lacetti на 993-м километре дороги "Отаюрт" столкнулся с КамАЗом, женщина скончалась в больнице.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Сардобинском районе Сырдарьинской области на дороге "Отаюрт" 14 ноября автомобиль Lacetti столкнулся с КамАЗом-532215, сообщает пресс-служба МВД.

"Четырнадцатого ноября в Сардобинском районе Сырдарьинской области гражданин А.Р., управляя автомобилем марки Lacetti, на 933-м километре дороги на территории МСГ "Отаюрт" совершил ДТП с впереди ехавшим грузовым автомобилем марки КамАЗ-532215" под управлением М.Г.", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятерых пассажиров Lacetti госпитализировали, среди них были женщина с двухлетней девочкой. Мать малышки скончалась.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Теги:
госпитализация, Сырдарьинская область, Дорожно-транспортное происшествие



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