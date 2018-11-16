Школьников в Узбекистане подозревают в краже на миллионы

Мужчина заявил полицейским, что некто проник в его магазин и вынес 50 мобильных телефонов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Полицейские Янгюльского района Ташкентской области задержали старшеклассников, которые подозреваются в краже мобильных телефонов, общая стоимость которых оценивается в миллионы сумов. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

"Шестого ноября текущего года в Янгиюльском районе Ташкентской области владелец магазина гражданин М.М. обратился в ОВД, заявив о том, что неизвестный, взломав двери, проник в этот магазин и украл 50 мобильных телефонов различных видов на общую сумму 21 млн 800 тыс. сумов", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте две уборщицы обчистили квартиру жительницы Учтепинского района. Женщины вынесли вещи и косметику на 1890 долларов.