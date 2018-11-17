Стало известно о дальнейшей судьбе технорынка "Малика"

Ранее крупнейший рынок электроники в Ташкенте наполовину парализовало из-за юридических сложностей. Общая стоимость конфискованных там товаров, не имеющих лицензию, оценивается более чем в 37 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Один из самых крупных рынков электроники Ташкента - "Малика" ("Флешка") - снова начал функционировать.

Как сообщает UPL24, сегодня все магазины вновь работают в полноценном режиме.

Однако конфискованные товары еще не возвращены.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Почти 8 тысяч нелегальных смартфонов изъяли во время рейда в ТЦ в Ташкенте

"В ходе проверок сотрудники Государственного налогового комитета Узбекистана выяснили, что многие продавцы работали без документов. В настоящее время провинившиеся подали заявки на получение документов, чтобы продолжить свою работу легально", - указывает портал.

Ранее в торговом центре был проведен рейд, в ходе которого была выявлена нелегальная бытовая техника и смартфоны, а продавали эти гаджеты лица без соответствующих документов, сертификатов и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.

В результате налоговики конфисковали 66 единиц бытовой техники и 7,8 тысячи сотовых телефонов и аксессуаров на общую сумму 308 миллионов сумов.