Стало известно о дальнейшей судьбе технорынка "Малика"

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Один из самых крупных рынков электроники Ташкента - "Малика" ("Флешка") - снова начал функционировать.
Как сообщает UPL24, сегодня все магазины вновь работают в полноценном режиме.
Однако конфискованные товары еще не возвращены.
"В ходе проверок сотрудники Государственного налогового комитета Узбекистана выяснили, что многие продавцы работали без документов. В настоящее время провинившиеся подали заявки на получение документов, чтобы продолжить свою работу легально", - указывает портал.
Ранее в торговом центре был проведен рейд, в ходе которого была выявлена нелегальная бытовая техника и смартфоны, а продавали эти гаджеты лица без соответствующих документов, сертификатов и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.
В результате налоговики конфисковали 66 единиц бытовой техники и 7,8 тысячи сотовых телефонов и аксессуаров на общую сумму 308 миллионов сумов.