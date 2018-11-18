МЧС подтвердило гибель пятерых узбекистанцев в ДТП под Саратовом

В субботу на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Пятеро граждан Узбекистана погибли в субботу в ДТП в Саратовской области, ведется работа по идентификации погибших, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

В субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса.

"Вследствие ДТП, из семи пассажиров автобуса пятеро - граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия", - сказал представитель МЧС. На сайте ведомства опубликованы данные погибших, открыта "горячая линия".

По данным пресс-службы, в настоящее время соответствующими министерствами Узбекистана и посольством республики в РФ ведется совместная работа по идентификации погибших и связи с их родственниками и близкими.

МВД РФ сообщало о задержании водителя автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда железнодорожного переезда, в результате чего пять пассажиров автобуса погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.