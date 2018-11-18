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Скорая помощь

МЧС подтвердило гибель пятерых узбекистанцев в ДТП под Саратовом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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В субботу на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Пятеро граждан Узбекистана погибли в субботу в ДТП в Саратовской области, ведется работа по идентификации погибших, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

© Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ
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В субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса.

"Вследствие ДТП, из семи пассажиров автобуса пятеро - граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия", - сказал представитель МЧС. На сайте ведомства опубликованы данные погибших, открыта "горячая линия".

По данным пресс-службы, в настоящее время соответствующими министерствами Узбекистана и посольством республики в РФ ведется совместная работа по идентификации погибших и связи с их родственниками и близкими.

МВД РФ сообщало о задержании водителя автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда железнодорожного переезда, в результате чего пять пассажиров автобуса погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Теги:
Саратов, ДТП, Россия



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