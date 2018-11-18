В Петербурге узбекистанка похитила у землячки новорожденного ребенка

Злоумышленнице удалось выкрасть младенца, так как гражданка Узбекистана родила по чужим документам.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. К правоохранителям Санкт-Петербурга обратилась 24-летняя гражданка Узбекистана, сообщив о похищении из больницы ее новорожденного ребенка. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушка призналась, что из-за отсутствия регистрации родила по документам другой узбекистанки. После чего эта женщина забрала ребенка из реанимационного отделения без согласия матери.

Ранее в Петербурге 27-летняя уроженка Узбекистана попыталась продать своего сына. На женщину завели уголовное дело.