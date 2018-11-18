14:22 18 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Новорожденный ребенок

В Петербурге узбекистанка похитила у землячки новорожденного ребенка

CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
56 0 0

Злоумышленнице удалось выкрасть младенца, так как гражданка Узбекистана родила по чужим документам.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. К правоохранителям Санкт-Петербурга обратилась 24-летняя гражданка Узбекистана, сообщив о похищении из больницы ее новорожденного ребенка. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушка призналась, что из-за отсутствия регистрации родила по документам другой узбекистанки. После чего эта женщина забрала ребенка из реанимационного отделения без согласия матери.

Ранее в Петербурге 27-летняя уроженка Узбекистана попыталась продать своего сына. На женщину завели уголовное дело.

Теги:
Похищение человека, младенец, Младенцы, Санкт-Петербург, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Необычное явление природы — «грязная гроза» — было снято на видео в чилийской Патагонии
"Грязная гроза" - вот как выглядит уникальное соединение пепла с молнией
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054