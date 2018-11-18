Опасность в Сети: узбекистанцы купили в интернете несуществующие авто

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. ГУВД Ташкента предупреждает жителей Узбекистана об участившихся случаях мошенничества в интернете.

К правоохранителям обратился Николай Тарасов, который хотел приобрести автомобиль Chevrolet Epica через сайт olx.uz. Автор объявления о продаже рассказал ему, что машина находится на Украине, однако он готов перегнать авто в Узбекистан, если Тарасов подтвердит свою платежеспособность. Злоумышленник пропал после того, как узбекистанец перечислил ему четыре тысячи долларов.

С подобным видом мошенничества столкнулся еще один житель республики Саид Заиров. Он отправил четыре тысячи долларов на счет мошенника, который обещал ему продать Chevrolet Lacetti.

В ГУВД Ташкента отмечают, что чаще всего злоумышленники взламывают авторов объявлений на торговых площадках в интернете и таким образом проворачивают свои жульнические схемы.