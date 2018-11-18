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Опасность в Сети: узбекистанцы купили в интернете несуществующие авто

© Flickr/ Thirteen Of Clubs
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Мошенники похитили крупные суммы денег, которые доверчивые жители Узбекистана отправляли в зарубежные страны.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. ГУВД Ташкента предупреждает жителей Узбекистана об участившихся случаях мошенничества в интернете. 

Архивное фото интернет-эксперта Ильи Переседова
© Foto : adi19.ru
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К правоохранителям обратился Николай Тарасов, который хотел приобрести автомобиль Chevrolet Epica через сайт olx.uz. Автор объявления о продаже рассказал ему, что машина находится на Украине, однако он готов перегнать авто в Узбекистан, если Тарасов подтвердит свою платежеспособность. Злоумышленник пропал после того, как узбекистанец перечислил ему четыре тысячи долларов.

С подобным видом мошенничества столкнулся еще один житель республики Саид Заиров. Он отправил четыре тысячи долларов на счет мошенника, который обещал ему продать Chevrolet Lacetti.

В ГУВД Ташкента отмечают, что чаще всего злоумышленники взламывают авторов объявлений на торговых площадках в интернете и таким образом проворачивают свои жульнические схемы.

Теги:
Автомобили, Мошенничество, Узбекистан



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