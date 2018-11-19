В Петербурге задержали предполагаемых похитительниц ребенка узбекистанки

Похищенного ребенка обнаружили по месту жительства подозреваемых и уже перевели в детскую больницу.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Санкт-Петербурге задержаны две гражданки Узбекистана, подозреваемые в похищении ребенка, сообщает городское ГСУ СК РФ.

По версии следствия, женщины в октябре 2018 года похитили из детской больницы девочку, которую их соотечественница родила 20 сентября. Ребенка обнаружили по месту жительства подозреваемых, а затем перевели в детскую больницу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны 55-летняя женщина и ее 36-летняя дочь, гражданки Узбекистана", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Решается вопрос об избрании женщинам меры пресечения и предъявлении им обвинения.