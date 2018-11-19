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Женщина в наручниках

В России вступились за главврача роддома, где умер узбекистанец

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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В Национальной медицинской палате этот шаг суда Калининграда посчитали избыточной мерой.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Национальная медицинская палата России не одобрила арест исполняющего обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде из-за смерти новорожденного узбекистанца, там назвали этот шаг избыточной мерой, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 6 ноября поступившая в роддом гражданка Узбекистана родила живого мальчика. Ребенку для поддержания жизнедеятельности потребовалось дорогое лекарство, но подозреваемая его им не обеспечила.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
В Петербурге узбекистанка похитила у землячки новорожденного ребенка

Затем она попыталась внести в историю родов заведомо ложные показания о том, что якобы младенец родился мертвым. Женщину арестовали в пятницу.

При этом ранее врач никогда не привлекалась к ответственности и добросовестно выполняла свои обязанности, поэтому в Национальной медицинской палате заключение ее под стражу не одобрили. Однако эксперты готовы поддержать наказание в том случае, если будет доказано, что подозреваемая действительно подделала документы.

Пострадавшая приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад и жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию она не обращалась, страхового полиса у нее не было. Врачи не наблюдали за течением ее беременности, а общение оказалось сложным из-за языкового барьера. Это третья ее беременность, первые две также закончились печально.

Теги:
Калининград, Узбекистан, арест



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