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В Узбекистане женщина насмерть забила супруга палкой

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Мужчина два дня провел в больнице, но врачам не удалось его спасти.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Самаркандской области женщина насмерть забила супруга палкой, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина потерял сознание после того, как жена ударила его палкой по голове.

В тот же день пострадавшего госпитализировали, однако он умер через два дня, несмотря на оказанную помощь.

На прошлой неделе в Андижанской области фермер насмерть забил супругу бутылкой водки и куском железа. Он нанес жене 72 телесных повреждения из-за того, что жена упрекнула его в распитии алкоголя.

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Теги:
семейная ссора, Самарканд, Узбекистан



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