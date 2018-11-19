В Узбекистане женщина насмерть забила супруга палкой

Мужчина два дня провел в больнице, но врачам не удалось его спасти.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Самаркандской области женщина насмерть забила супруга палкой, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина потерял сознание после того, как жена ударила его палкой по голове.

В тот же день пострадавшего госпитализировали, однако он умер через два дня, несмотря на оказанную помощь.

На прошлой неделе в Андижанской области фермер насмерть забил супругу бутылкой водки и куском железа. Он нанес жене 72 телесных повреждения из-за того, что жена упрекнула его в распитии алкоголя.