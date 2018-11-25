Фотографию злоумышленника разослали предприниматели в социальных сетях.
Узбекистанку ударил ножом гражданин Турции.
Ожидаются заносы, гололедицы, переменная облачность, местами туман, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
Мужчина задолжал более 300 миллионов сумов, ранее Бюро принудительного исполнения конфисковало у него имущество.
Мужчина почти два года скрывал сведения о родственнике, которые воевал в Сирии, он предстанет перед судом в Воронежской области.
Главный врач меучреждения, где после родов скончался новорожденный узбекистанец находится под домашним арестом.
Специалисты отслеживают это трагическое происшествие, сотрудники консульской службы провели встречу с представителями полиции и находятся в контакте с ними.
В ГУВД Ташкента объяснили размер штрафов за нарушение правил дорожного движения и объяснили поведение некоторых сотрудников.
Сотрудники органов внутренних дел обнаружили наркотическое средство на чердаке и в подвале дома.
Водитель автомобиля умудрился выскочить из машины на полном ходу и усесться на багажник, в то время когда автомобиль катит по шоссе, а за его рулем никого нет.
Смертельное ДТП с автобусом произошло на трассе в Кызылординской области недалеко от города Аральска. На борту автобуса находились узбекистанцы, возвращавшиеся из России на родину.
Сотрудник ГОВД передвигался на служебном микроавтобусе Damas и насмерть сбил инспектора.
Мужчины отказались предъявить документы сотрудникам ОВД, вместо этого руками и ногами избили их, в результате один из правоохранителей погиб, а второй госпитализирован.
Виновного задержали, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.
Трагедия произошла 21 ноября в Петропавловске. Спортсменка ехала на тренировку.
Иностранец находится в тяжелом состоянии в больнице.
По версии следствия, 26-летний мужчина нашел пособника и намеревался уехать в Сирию, чтобы вести подрывную деятельность.
Порталы копируют известные интернет-магазины, в том числе самый популярный – AliExpress.
На прошлой неделе в результате столкновения автобуса и грузового поезда в Озинском районе погибли пятеро узбекистанцев, водителя и его сменщика госпитализировали.
Нарушитель со стороны территории Узбекистана пытался нелегально пробраться в Казахстан. Правоохранители выясняют обстоятельства.